İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da bakanlar, muhtarlarla bir araya geldi

Depremin yaşandığı Elazığ’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhtarları bilgilendirdi.

Depremin yaşandığı Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhtarları bilgilendirdi.


24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için başlatılan çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da çalışmalarını sürdürüyor. İki bakanın da katılımıyla bugün Elazığ Valiliğinde muhtarlara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptı.


Toplantıda, kentte depremzedelere yönelik kurulacak konteynerler, çadır alanları, yapılacak deprem yardımları ve yıkılacak ağır hasarlı binalar hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.


Bakanların katıldığı toplantıda Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'la birlikte diğer ilgililerde yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.