Elazığ'da balıkçı, yarım saatlik mücadelenin ardından dev turnayı olta ile tuttu

Elazığ'da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, 20 kilo ağırlığında 150 santim büyüklüğündeki Fırat Turnasını 30 dakikalık mücadelenin ardından tutarak tekneye çıkarmayı başardı.

Elazığ'da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, Keban Barajı'nda arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Oltasına balık takılan Yayar, arkadaşlarının da yardımıyla yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda balığı tekneye çıkarmayı başardı. Yayar ve arkadaşları gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Keban Turnasının yaklaşık 20 kilo ağırlığında ve 150 santim boyunda olduğunu görüldü. Yayar, hatıra fotoğrafı çekindikten sonra balığı

arkadaşına hediye etti.

Fatih Yayar, "Sportif amaçlı Fırat Turnası yakalamak için bot ve teknelerle arkadaşlarla beraber Keban Barajına açıldık. Spin dediğimiz yöntem ile avlanırken pek az dediğim boyda Fırat Turnası oltamıza takıldı. Arkadaşlarında yardımı ile yarım saatlik uğraşın sonucunda balığı sudan çıkardık. Ortalama 1,5 metre boyunda 20 kilo ağırlığında" dedi.