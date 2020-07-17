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Elazığ'da balkon çöktü, evde mahsur kalan 6 kişi pencereden kurtarıldı

Elazığ’da bir köyde kerpiç evin giriş kısmında yer alan balkonun çökmesi sonucu içeride mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekibi tarafından pencereden kurtarıldı.

Elazığ'da bir köyde kerpiç evin giriş kısmında yer alan balkonun çökmesi sonucu içeride mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekibi tarafından pencereden kurtarıldı.


Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Köprüdere Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Topuz'a ait 2 katlı kerpiç evin girişinde yer alan balkon kısmı çöktü. Bu sırada evde bulunan 6 kişilik Topuz ailesi içeride mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi içeride mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişiyi aracın merdiveniyle pencereden kurtardı.


Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmayan göçükle ilgili bölgede inceleme yapılacağı öğrenildi.

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