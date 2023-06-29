İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da bayram nedeniyle yollar boş kaldı

Elazığ’da Kurban Bayramı dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, şehir merkezi sessizliğe büründü.

Elazığ'da Kurban Bayramı dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, şehir merkezi sessizliğe büründü.


Elazığ'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, park ve köylere akın etti. Vatandaşların tatil veya pikniğe çıkması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar ise sessizliğe büründü. İş yerlerinin kapandığı kent merkezinde sessizlik hakim olurken, çarşı merkezine çıkan vatandaşlar ise boş caddelerde rahat bir şekilde gidecekleri yerlere ulaştı. Elazığ'da trafiğin en yoğun yaşandığı Gazi Caddesi'nde ise araçların olmaması dikkat çekti.

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