Elazığ'da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi Kapalı Çarşı'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'na hazırlanan vatandaşlar, kentin önemli mekanlarından biri olan Kapalı Çarşı'ya akın etti. Kapalı Çarşı'da bayram şekeri, orcik, pestil gibi ürünler alarak bayrama hazırlanan vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. Yoğunluktan dolayı Kapalı Çarşı'nın etrafına da tezgah kuran esnaflarda, ekstra kazanç elde ediyor.

Kurdukları tezgahta çocuk kıyafetleri sattıklarını belirten Ahmet Ağırman, “Bayramda talep gören kıyafetler satmaya çalışıyoruz. İşler beklediğimiz gibi, fena değil. Yoğun bir bayram telaşı var” dedi.

Bayram için şeker satan esnaflardan Vedat Öksüz, "Herkes şeker yesin diye fiyatlarımız uygundur. Şeker fiyatları ucuz bu nedenle herkes şeker alabilmektedir. Herkesin bütçesine göre şeker var. 11 ayın sultanı Ramazan ayının sonu Bayram. Bu nedenle işlerimiz yoğun. Beklentimizin üzerinde bir yoğunluk var” diye konuştu.

Elazığ'da bayram öncesi yoğunluk olduğunu aktaran Okan Aydemir, “Ramazanın son günü olması nedeniyle insanlar alışverişe çıkıyorlar. Şeker, kolonya ve meyve gibi alışverişte bulunuyorlar. Elazığ halkı bayrama yoğun bir şekilde alışveriş yaparak giriyor” ifadelerini kullandı.