İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.


Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarında en sık rastlanan hatalı sollama konularına engel olmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera eşliğinde ve drone ile havadan denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.


Denetimler esnasında trafik kurallarına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.