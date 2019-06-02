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Elazığ'da bayram öncesi yol denetimleri sürüyor

Elazığ polisi Ramazan Bayramı öncesi başladığı denetimleri aralıksız sürdürüyor.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bir çok güzergahta olduğu gibi Bingöl yolu Polis Uygulama Noktasında da yol denetimi gerçekleştiren ekiplere İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül'de eşlik etti.Cangül'ün katıldığı denetimlerde, seyahat eden vatandaşların araçlarında bulunan çocuklarına trafik karneleri ve broşürler verilerek araç sürücülerinin daha duyarlı olmalarını istendi. Araçta sürücü ve yolculara gerekli bilgilendirmeleri yapan ekipler kazasız belasız bayramı geçirmeleri için trafik kurallarına uymaları istendi.

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