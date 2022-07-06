İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da bayram temizliği

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala şehrin dört bir yanı, ekipler tarafından temizlendi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şehrin dört bir yanı, ekipler tarafından temizlendi.


Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda Kurban Bayramı'nı idrak edebilmeleri için şehir genelinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. İbadet alanları başta olmak üzere park, bahçe, cadde, sokak ve mezarlık alanlarında detaylıca temizlik yapan ekipler şehrin cadde ve sokaklarını önce süpürdü ardından da yıkama işlemi yapıldı.

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