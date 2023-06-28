Elazığ'da bayramın ilk günü trafik denetimi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayramın ilk gününde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde bayramın ilk gününde denetimler devam ediyor. Bu çerçevede, kentin farklı bölgelerinde denetim gerçekleştiren ekipler, sürücülere şeker ikramında bulunarak kurallara uymaları gerektiğini belirtti.

Denetimlerin bayram boyunca yoğun bir şekilde devam edeceği öğrenildi.