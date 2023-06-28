İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da bayramın ilk günü trafik denetimi

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayramın ilk gününde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayramın ilk gününde trafik denetimi gerçekleştirildi.


Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde bayramın ilk gününde denetimler devam ediyor. Bu çerçevede, kentin farklı bölgelerinde denetim gerçekleştiren ekipler, sürücülere şeker ikramında bulunarak kurallara uymaları gerektiğini belirtti.


Denetimlerin bayram boyunca yoğun bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.