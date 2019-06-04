İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da bayramlaşma programı

Elazığ valiliğinde bayramlaşma programı yapıldı.


Ramazan Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, valilik makamında il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.


Bayramlaşma programına AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.