Elazığ'da ‘Bebek Dostu Hastane' eğitimi

Elazığ'da ‘Bebek Dostu Hastane' eğitimine katılan sağlıkçılara sertifika verildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Gebe Okulu Birimi tarafından hastane personellerine yönelik ‘Bebek Dostu Hastane' eğitimi verildi. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim bugün sona erdi. Eğitim programını başarı ile tamamlayan personele sertifikaları verildi.

Eğitimin öneminden bahseden İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Cahit Polat, “Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan personelimizi tebrik ediyorum. Eğitim sürecini düzenleyen ve yürüten Gebe Okulu Birimimize ve kurum yöneticilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sertifika törenine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Özürk, kurum yöneticileri, birim sorumluları ve personeller katıldı.