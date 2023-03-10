İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da bekçilerden yürek ısıtan hareket

Elazığ’da asansör arızasından dolayı evine çıkamayan engelli bir vatandaşı bekçiler kucağında çıkardı.

Elazığ'da asansör arızasından dolayı evine çıkamayan engelli bir vatandaşı bekçiler kucağında çıkardı. O anlar ise yürekleri ısıttı.


Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gitmek isteyen engelli vatandaş, binada bulunan asansörün bozuk olmasından dolayı yukarı çıkamadı. O esnada devriye atan bekçiler, evine çıkamayan vatandaşı görerek yardıma koştu. Bekçiler tarafından kucaklanan engelli vatandaş, 3'üncü kattaki evine taşındı. O anlar ise yürekleri ısıttı.

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