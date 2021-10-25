İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da belediye personeline afet eğitimi semineri

Elazığ Belediyesi ile Elazığ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, belediye personeline afet eğitimi ve farkındalık semineri verildi.


Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen seminer, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Seminerde afet farkındalık eğitimi, temel yangın eğitimi ve hafif arama kurtarma eğitimi konularında personellere slayt sunum eşliğinde bilgiler aktarıldı. Teorik ve uygulamalı olarak aktarılan eğitimlerin üç gün süreyle Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde devam edeceği öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.