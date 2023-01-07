İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı

Elazığ’da beton mikserinin çarptığı şahıs hafif yaralandı.

Elazığ'da beton mikserinin çarptığı şahıs hafif yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 27 AOS 203 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmek isteyen E.A.'ya çarptı. Kazada yaya hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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