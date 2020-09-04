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Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.


Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine S.K. bıçakla yaralandı. Yaralayan şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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