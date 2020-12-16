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Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.


Olay merkeze bağlı İcadiye Mahallesi 2. Harput Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine biri yüzüne aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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