Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, Çarşı Mahallesi Kapalıçarşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.