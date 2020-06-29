İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da bıçaklı kavga: Baba ile oğlu yaralandı

Elazığ’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Elazığ'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.


Olay, Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şüpheli B.Y'den alacağı olan baba Ö.G. ve oğlu M.G., telefonla tartışma sonrası şahsın iş yerine gitti. Burada devam eden tartışmada baba ile oğlu M.G. B.Y. ile arkadaşları tarafından darp edilip bıçakla yaralandı. Yaralanan baba ile oğlu bir alt sokağa kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli B.Y. ile arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.