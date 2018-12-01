Elazığ'da "Bilim Tarihçisi Prof.Dr. Fuat Sezgin" anlatıldı

Dr. Fuat Sezgin'in hayatı Elazığ'da düzenlenen bir programla anlatıldı.

Nahit Ergene Orta Okulu tarafından Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde bilim tarihçilerinden 94 yaşında vefat eden Prof.Dr. Fuat Sezgin ile Bilim Tarihine Yolculuk temalı söyleşi düzenlendi. Söyleşinin Moderatörlüğünü Prof. Dr. Zahir Kızmaz yaparken, konuşmacı olarak Dr. İbrahim Halil Üçer, Dr. Ercan Çağlayan ve Öğretim Görevlisi Ahmet İğidi yer aldı. Çok sayıda öğretmen ve öğrenci söyleşiyi takip etti.

Vefat eden Prof.Dr. Fuat Sezgin'in ömrünü bilime adadığını aktaran Prof. Dr. Zahir Kırmaz, “Fuat Sezgin'in derdi davası İslam dünyasıdır. İslam dünyasının bu haline bir alternatif oluşturmak. İslam dünyasının bilim alanında ciddi çap ve başarı elde ettiğini ortaya koymak. Gelecekte de batı ile hesaplaşacak bir genç neslin külliyatını oluşturmaktır. Bu açıdan baktığımızda Fuat Sezgin bize ve gençlere batı ile hesaplaşmanın yükünü omuzlarımıza bıraktığını görmekteyiz. İnsanların öz güvenle bu konun savunuculuğunu yapabileceğini anlıyoruz. Fuat Sezgin çok ciddi bir dava adamı ve vizyon adamı olduğunu görmekteyiz” dedi.

Okulu Müdürü Şefik Çelikten ise, “Aynı çağın ve aynı toprakların çocuklarıyız. Fuat hocam, bilim tarihine özellikle de İslam bilim tarihine özgün ve orijinal meseleler koyması, bilim tarihinde otorite olmasıdır. Fuat hocamın dünya çapında bir otorite olmasına rağmen uzmanları dışında başkaları tarafından tanınmaması bilinmemesidir. Fuat hocamın disiplini bilim tarihine getirdiği anlayışı İslam dünyası olarak batı karşısındaki kompleksten kurtulmamız gerektiği ve birçok yönünden istifade etmemiz gerektiğini düşüyorum”ifadelerini kullandı.