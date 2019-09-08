İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada elektrik kablosu makarası arasına zulalanmış 100 karton içerisinde bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada elektrik kablosu makarası arasına zulalanmış 100 karton içerisinde bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında, Diyarbakır yolu polis uygulama noktasında durdurulan bir turizm firmasına ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramda elektrik kablosu makarası içine zulalanmış vaziyette 100 karton içerisinde bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kaçak sigara ile ilgili şüpheli O.K. yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.