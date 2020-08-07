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Elazığ'da bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Elazığ’da jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen ilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmasında, İstanbul'dan kaçak uyarıcı madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin Elazığ'a girmesi ile jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda bin 50 adet uyarıcı hap ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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