Elazığ'da bin aileye bayramlık hediyesi

Elazığ'da ihtiyaç sahibi bin anne ve çocuk “Mutlu Olmak İstiyorsan Mutlu Et” etkinliği ile bir mağazadan istedikleri kıyafetleri aldı.

İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi tarafından “Mutlu Olmak İstiyorsan Mutlu Et” etkinliği kapsamında Bin anne ve çocuğa kıyafet yardımında bulundu. Yetim, ihtiyaç sahibi ve muhacir ailelerin yer aldığı bin kişi merkez ve ilçelerden araçlarla kentte bulunan bir mağazaya getirilerek istedikleri kıyafetleri almasını sağladı.

Düzenledikleri etkinlik hakkında bilgi veren Cemiyetin Yetim Komisyon Başkanı Nevruz Demir Bayer, “Mutlu Olmak İstiyorsan Mutlu Et” sloganımızla bugün burada 500 yetim 300 fakir 200'de muhacir olmak üzere toplamda bin kişiye bayramlık giydirme yaparak onların sevinçlerine ortak olmaya çalışmaktayız. Bizler ihtiyaç sahiplerini güldürerek rahmete, muhacirlere ensar olarak ahirete ve yetimlerinde gözyaşlarını silip başını okşayarak cehennemden kurtuluşu hedefliyoruz. Niyetimiz burada bulunan bütün mazlum kardeşlerimize dünyamızı Ramazana, ahiretimizi de bayrama çevirmektir. Biz komisyon olarak bin kişiye giydirme yapan bütün etkinliklerimize maddi ve manevi destekte bulunan iş adamlarımıza teşekkür ederiz” dedi.