İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da bir ayda 228 trafik kazası: 2 ölü, 152 yaralı

Elazığ’da kasım ayında meydana gelen 228 trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybederken, 152 kişi de yaralandı.

Elazığ'da kasım ayında meydana gelen 228 trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybederken, 152 kişi de yaralandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da kasım ayında 228 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 228 kazada 152 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 93'ü yaralanmalı olurken, 135'i ise maddi hasarlı oldu.

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