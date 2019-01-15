Elazığ'da “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi” start aldı.

Elazığ Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Genç Memur -Sen ve Memur-Sen tarafından “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi” hazırlandı. Projenin startı Çubukbey Anadolu Lisesi'nde verildi. 15 okulda 30'a yakın öğretmen refakatinde devam edecek proje kapsamında bin 200 kitabın, öğrencilerle buluşacağı aktarıldı.

Kurumlar arası çalışma kültürünün icraatının devreye girdiğini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “2014 yılından bu tarafa özellikle okullarımızla çok yakın bir şekilde çalıştık. Okullarımıza sık sık ziyaretlerde bulunduk. Tespit ettiklerimiz eksikleri okul müdürleri ile giderdik. Okul bahçesi müsait olan tüm okullara halı saha yaptık. Peyzaj ve bir çok okulun duvarını yaptık. Mescit yapılacak okula mescit, kütüphane eksi olan okullara kütüphane yaptırdık. Siz gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanması için yapılması gerekenleri yaptık” dedi.

İlk emri oku olan bir toplumun mensupları olduklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, “Sendikamız ve belediyemiz ile birlikte ortak bir proje gerçekleştirdik. Amacımız daha fazla okunması ve okuduklarımızın hayata uygulanmasıdır. Okuduklarımız hayatımızda bir değişiklik oluşturmuyorsa okumanın bir faydası yoktur. Mutlaka okumalısınız"ifadelerini kullandı.