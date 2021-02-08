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Elazığ'da bir hafta içerisinde 39 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada aralarında 10’ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslarında olduğu 103 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı.

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada aralarında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslarında olduğu 103 şüpheli yakalandı, 39'u tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada aralarında 2'si 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 83 , meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olarak aranan 20 olmak üzere toplam 103 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 39'u sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şüphelilerden 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, bir miktar metamfetamin, çalıntı 1 adet otomobil, 1 adet çapa motoru ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.


Öteyandan yapılan uygulamalar sırasında kentte kayıp olarak aranan 7 şahısta bulunarak yakınlarına teslim edildi.

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