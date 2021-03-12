Elazığ'da bir haftada aranan 96 şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı

Elazığ'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada aranan 96 şahıs yakalandı, 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından önleyici tedbirler doğrultusunda asayiş ve şok uygulamalar yaptı. Yapılan uygulamalarda aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 96 şahıs yakalandı, bunlardan 17'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet fişek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile çalıntı olduğu belirlenen 1 adet motosiklet,2 adet televizyon ve 1 adet altın künye ele geçirildi.

Öteyandan polis, kayıp olarak aranan 10 şahsı da bularak yakınlarına teslim etti.