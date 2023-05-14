Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek davasından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, 2 kişi yanında getirdikleri silah ile M.B.E.'yi yaralayarak kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri, şüphelileri tespit ederek yakaladı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.