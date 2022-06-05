Elazığ'da bir mahalle sandık başında gitti

Elazığ'da 9 ay önce cinayete kurban giden muhtarın mahallesinde yeniden sandık başına gidildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılay Mahalle muhtarı Muhammet Bahçeci 18 Ekim 2021 gecesi bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışma ile muhtarın öldürüldüğü ve gömüldüğü tespit edildi. Bahçeci'nin cesedi Şubat ayında bulunmuş ve defnedilmişti. Muhtarlığı boşalan Kızılay Mahallesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ara seçim yapılmasına karar verdi. 3 adayın çıktığı mahallede 2 bin 24 seçmen bugün sandık başına gitti.

2 bin 24 seçmenin bulunduğunu belirten muhtar adayı Erdoğan Durmaz, “Muhtarımız Muhammet Bahçeci'nin vefatından dolayı muhtarlık seçimi yapılıyor. Bende muhtarlığa adayım. İnşallah mahallemiz için hayırlısı olur. Biz hayırlısını istiyoruz. Seçileni de tebrik edeceğiz. Vatandaşın sandıktan çıkan iradesine saygı duyacağız” dedi.

Muhtar adayı Emrah Işık, “Mahallemizde 2024 seçmenimiz var. LGS'den dolayı okulumuzda sınav yapamadık. Komşu mahallemizin kapalı spor salonunda yapıyoruz. yüzde 75 gibi bir katılım bekliyoruz” diye konuştu.

Mahalle muhtarlığına aday olduğunu aktaran Abdulkadir Kurşun ise diğer muhtar adaylarına başarılar diledi.