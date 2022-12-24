Elazığ'da bir marketten 100 bin liralık malzeme çalan şüpheli yakalandı

Elazığ'da geçen hafta bir markete girerek 100 bin lira değerinde malzeme çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçen hafta merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız, sabaha doğru marketin küçük penceresini kırarak içeri girdi. Market içerisinde yanında getirdiği çöp poşetlerine sigara, 2 adet cep telefonu ve nakit paraları alan hırsız, 2 saate yakın kaldığı markette poşetleri doldurup çıkarak kayıplara karıştı. Sabah marketi açmak için markete gelen iş yeri sahibi dükkanında hırsızlık yapıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmaların ardından hırsızın A.O. olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.