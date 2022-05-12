Elazığ'da 'Bir tek engel biz miyiz' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmet Etkileşim ve Farkındalık Öğrenci Topluluğu tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde 'Bir tek engel biz miyiz' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyununa, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Handan Karakaya, Akademik personel, öğrenciler ve davetliler katıldı. Engelliler Haftasına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ve özel öğrencilerinde yer aldığı tek perdelik tiyatro oyunu beğeniyle izlendi.