İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 'Bir tek engel biz miyiz' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmet Etkileşim ve Farkındalık Öğrenci Topluluğu tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde ’Bir tek engel biz miyiz’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmet Etkileşim ve Farkındalık Öğrenci Topluluğu tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde 'Bir tek engel biz miyiz' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyununa, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Handan Karakaya, Akademik personel, öğrenciler ve davetliler katıldı. Engelliler Haftasına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ve özel öğrencilerinde yer aldığı tek perdelik tiyatro oyunu beğeniyle izlendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.