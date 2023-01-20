İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da bir yılda 145 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Elazığ’da 2022 yılında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 145 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Elazığ'da 2022 yılında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 145 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.


Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kökünü kurutuncaya kadar kararlılıkla devam edecektir. Emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2022 yılında son bir yıl içerisinde kolluk kuvvetlerince adli makamlara sevk edilen 145 şahıs, tutuklanmıştır. Kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve vatandaşlarımızın desteği ile uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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