İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da bir yılda 310 faili meçhul olay aydınlatıldı, 317 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından bir yılda 310 faili meçhul olay aydınlatılırken, 317 şüpheli de tutuklandı.

Elazığ'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından bir yılda 310 faili meçhul olay aydınlatılırken, 317 şüpheli de tutuklandı.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, 2022 yılında 310 faili meçhul olayı aydınlattı. Aydınlatılan olaylarda 426 şüpheli yakalanırken 317'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayrıca 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan toplam 235 şüphelinin de yakalayarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.