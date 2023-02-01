Elazığ'da bir yılda 7 milyondan fazla hasta muayene edildi

Elazığ'da 2022 yılında Sağlık Bakanlığına dair il merkez ve ilçelerin yanı sıra özel hastanelerde de olmak üzere 7 milyon 429 bin 354 vatandaşın muayene edildiği istatistik paylaşıldı.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, 2022 yılı 12 aylık dönemde Elazığ genelinde hastanelere, aile hekimliklerine ve diğer sağlık tesislerine müracaat verilerini paylaştı. İldeki özel ve kamuya ait sağlık tesislerinin bir yıllık faaliyetlerini değerlendiren Prof. Dr. Polat, toplam 7 milyon 429 bin 354 hastanın muayene edildiğini açıkladı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "2022 yılında 1 milyon 194 bin 236'sı acil, 326 bin 92'si de ağız ve diş sağlığı hastası olmak üzere toplam 7 milyon 429 bin 354 kişiye poliklinik hizmeti verilmiştir. Toplam rakamın içinde yer alan 3 milyon 115 bin 739 hastamız aile hekimliklerine, Toplum Sağlık Merkezleri ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri olarak adlandırdığımız 1. basamakta yer alan sağlık tesislerinde muayene olmuştur. Bu sayı bizim çok değerli ve bir o kadar da önemlidir. Çünkü 1. basamakta tedavilerini sağlayan vatandaşlarımız hastanelerin yükünü ve hasta yoğunluğunu azaltmaktadır. Yine bu rakamlara dahil olmak üzere yıl içerisinde 76 bin 308 yabancı uyruklu hasta muayene edilirken, 30 bin 224 hastamıza da mesai dışında ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmiştir. İl sağlık Müdürlüğümüze bağlı tüm ilçe hastanelerimiz de diş hekimi bulunmakta ve ağız diş sağlığı muayenesi yapılmaktadır” dedi.

Elazığ'ın en çok sağlık yatırımı alan illerin başında geldiğini belirten Prof. Dr. Polat, “İlimiz öteden beri sağlıkta merkezi bir konuma sahiptir. Başta Bingöl, Tunceli, Muş olmak üzere çevre illere de sağlık hizmeti vermekteyiz. Bu konuda üniversite hastanesi ve Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin tıbbi donanımı, sağlık personeli kadrosu yanında müdürlüğümüze bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile özel hastanelerin varlığı, ilimizi sağlıkta tercih nedeni kılmaktadır. Sağlık yatırımı ve planlaması yaparken hedef nüfus yanında il dışı hasta akışını da göz önünde bulunduruyoruz. 2022 yılında ilimizde yataklı sağlık tesislerinde 169 bin 411 hasta yatarak, 95 bin 840 hastamızda ameliyat ile sağlıklarına kavuşturulmuştur. Yine yıl içerisinde ilimizdeki tüm hastanelerde 6 bin 267 doğum gerçekleştirilmiştir. Elazığ olarak Evde sağlık hizmetleri alanında iddialı durumdayız. Bakanlığın bu konuda belirlemiş olduğu standart ve ortalamanın üzerinde hizmet ağına sahibiz. İl merkezinde ve ilçelerimizde görevli 20 araç ve 17 ekiple hizmet vermekteyiz. Ekiplerimiz yıl içerisinde evde sağlık hizmeti alan 6 bin 358 kayıtlı hastaya yönelik 28 bin 804 ev ziyaretinde bulunarak, tedavi desteği sağlamışlardır” şeklinde konuştu