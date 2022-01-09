Elazığ'da bir yılda meydana gelen 2 bin 469 kazada 23 kişi öldü, bin 819 kişi yaralandı

Elazığ'da 2021 yılı içerisinde meydana gelen 2 bin 469 kazada 23 kişi hayatını kaybederken, bin 819 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Aralık ayında Elazığ'da meydana gelen kazaları açıkladı. Buna göre kent genelinde Kasım ayında 123 kazada, 104 kişi yaralandı. Kazaların 72'si yaralanmalı olurken, 51'i ise maddi hasarlı oldu.

Öte yandan, 2021 yılı toplamında meydana gelen kazaların toplamı da ortaya çıktı. Bu kapsamda kent genelinde bir yılda, bin 55 ölümlü yaralamalı kazada 23 kişi hayatını kaybederken, bin 819 kişinin yaralandığı, bin 414 kazanın ise maddi hasarlı olduğu öğrenildi.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.