Elazığ'da bireysel sulama sistemleri bilgilendirme toplantısı

Elazığ'da bireysel sulama sistemleri alanında faaliyet gösteren firma yetkilileri ve danışmanlarla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

25 Şubat 2021 tarih ve 31406 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında 2021/7 sayılı tebliğ çerçevesinde sulama sistemleri alanında faaliyet gösteren firmalar ve danışmanlarla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya özel sektörde çalışan ziraat mühendisleri, danışman firmalar ve İl Proje Yürütme Biriminde görevli teknik personel katıldı. Toplantı, tebliğ ve uygulama rehberinin uygulanması ile ilgili sunumun ardından, soru ve cevap kısmı ile sona erdi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu tür bilgilendirme toplantılarının yapılmaya devam edeceği ifade edildi.