Elazığ'da biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sürüyor

Elazığ'da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi nedeniyle arazi çalışması yapıldı.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi nedeniyle Elazığ'da arazi çalışması yapıldı. Elazığ'ın doğa güzellikleri gözler önüne serilirken, yeni bitki türleriyle birlikte var olan bitki türleri incelendi.

Elazığ Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar neticesinde doğa harikaları incelenirken, bölgede biyolojik çeşitliliği artırma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.