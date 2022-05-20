Elazığ'da biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sürüyor

Elazığ'da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi nedeniyle arazi çalışması yapıldı.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi nedeniyle Elazığ'da çalışma yapıldı. Elazığ'ın doğa güzellikleri gözler önüne serilirken, uluslararası önemi olan Hazar Gölü sulak alanında yer alan izlemeye değer türlerden olan Hazar İnci Balığı ve Siraz Balığı türleri izlendi.

Elazığ Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar neticesinde doğa harikaları incelenirken, bölgede biyolojik çeşitliliği artırma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.