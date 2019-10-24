Elazığ'da Bizans dönemine ait "Karakol" bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir köye hakim tepede yapılan sondaj kazısında Bizans döneminde yaklaşık bin ile bin 500 yıl önce savunma amaçlı yapıldığı tahmin edilen surlarla çevrilmiş "Karakol" tarzı bir yapı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Gökdere köyüne hakim bir dağlık tepede tarihi kalıntılar bulunması üzerine durum Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'ne bildirildi. Müze Müdürlüğü tarafından ön inceleme yapılarak Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla bölgede sondaj kazı çalışması gerçekleştirildi. 17 gün süren sondaj kazı çalışmalarında ise Bizans döneminde savunma amaçlı olarak yapıldığı tahmin edilen kale tarzı surlarla çevrili karakol benzeri yapı ortaya çıkartıldı. Kazılarda aynı zamanda o döneme ait seramik ve çeşitli parçalar bulundu.

10 metrelik tahıl ambarı çıktı

7 farklı noktadan çalışma yapan ekip, kazılarda bir de 10 metreyi aşkın uzunlukta bir tahıl ambarına ulaştı. Tahıl ambarının o döneme ait özel bir harçla sıvandığı belirlendi. Öteyandan çalışmalar kapsamında 1 metre 70 santim ile yaklaşık 3 metre arasında sur duvarları tespit edildi.

Bölgede ortaya çıkartılan karakol tarzı yapının ve parçaların yaklaşık bin ile bin 500 yıllık olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.