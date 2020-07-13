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Elazığ'da bulutların muhteşem görsel şöleni

Elazığ’da kısa süreli yaz yağmuru etkili oldu, bulutlar ise muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Elazığ'da kısa süreli yaz yağmuru etkili oldu, bulutlar ise muhteşem bir görüntü oluşturdu.


Meteoroloji'nin uyardığı hafif sağanak yağışı Elazığ'da da öğleden sonra kısa süreli etkili oldu.O saatlerde yağmur bulutları da şehrin bir kısmını kapladı. Yağmur bulutları ile şehrin doğu kısmının bütünleşme anı ise görsel bir şölen sundu.


Öteyandan sıcaklıkların düşmesine neden olan ve serinlik oluşturan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi

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