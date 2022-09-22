İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da büyükbaş hayvanlara aşılama çalışması

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvan aşılama çalışmalarını sürdürüyor.


Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçe genelinde büyükbaş hayvan aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada büyükbaş hayvanların aşılaması yapılırken, hayvan sahiplerine ise gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirildi.


Aşılama çalışmasına İl Müdürü Ali Kılıç, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Küçükgün, Gıda ve Yem Şube Müdürü Tuncay Özen ve veteriner hekimler katıldı.

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