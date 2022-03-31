İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da cadde ortasında iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da cadde ortasında iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, merkez İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, H.Ö ve S.Ö. vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa süre içerisinde tespit etti. Şüpheli şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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