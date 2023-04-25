İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da çalınan araç boş arazide bulundu

Elazığ’da park halindeyken çalınan otomobil, jandarma ve polis ekipleri tarafından boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'da park halindeyken çalınan otomobil, jandarma ve polis ekipleri tarafından boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi.


Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.C.'ye ait 23 EF 565 plakalı otomobil, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından evinin önünden çalındı. M.A.C., sabah arabasını göremeyince durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çalınan araç, merkeze bağlı Kavaktepe köyü mevkiinde boş bir arazide bulundu. Araç sahibine teslim edilirken, şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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