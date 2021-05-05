İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da çalınan hayvanların şüphelisi, Şanlıurfa'da yakalandı

Elazığ’da bir ahırdan 4 adet büyükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Şanlıurfa’da yakalandı.

Elazığ'da bir ahırdan 4 adet büyükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Şanlıurfa'da yakalandı.


Olay, bir hafta önce merkeze bağlı Tadım Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden S.B'nin ahırına giren şüpheli ve şüpheliler 4 adet Simental cinsi hayvanı çaldı. Hayvanlarının çalındığı fark eden sahibi durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine hırsızlığın aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi. Timin yaptığı çalışmada şüphelinin geldiği araç ve gittiği güzergahlar belirlenerek araştırma yapıldı. Şüphelinin S.T. (43) olduğunu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ikamet ettiği tespit eden ekipler operasyon yaparak şahsı yakaladı.


Elazığ'a getirilen şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.