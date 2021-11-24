İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da çalınan inşaat malzemeleri jandarma tarafından bulundu

Elazığ’da çalınan inşaat malzemeleri jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da çalınan inşaat malzemeleri jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Akçakiraz Beldesi Küçük Sanayi Sitesinde inşaat malzemeleri çalınan Y.G., durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, inşaat malzemeleri bulunarak sahibine teslim edildi.


Yakalanan şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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