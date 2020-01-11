Elazığ'da Çalışan Gazeteciler Günü Programı

Elazığ'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle program düzenlendi.

Fırat Havzası Gazetecileri Cemiyeti (FHGC) tarafından bir otelde 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,İl Emniyet Müdürü Celal Sel,Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, FHGC Başkanı Semih Erdem, çok sayıda gazeteciyle birlikte aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Elazığ basınını anlatan sinevizyon gösteri ile devam etti. Programda Türk Halk Müziği Sanatçısı Aygün Çam tarafından da müzik dinletisi sunuldu.

Erdem:"Basın demokratik toplumların olmazsa olmazıdır"

Her yıl bir birinden güzel etkinlikler yapmaya çalıştıklarını aktaran FHGC Başkanı Semih Erdem, “Bir araya gelmek bizim için oldukça sevindirici. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde güzel etkinlikler yapmak için aylar öncesinden çalışmaya başladık. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti köklü bir cemiyettir. Köklü cemiyetimize yakışır programlar yapmak bizlerin görevidir. Basın demokratik toplumların olmazsa olmazıdır"dedi.

Vali Kaldırım:" Gazeteciler halk adına görev yapıyorlar"

Elazığ basının tarihi şanlı bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Vali Çetin Oktay Kaldırım: “Bu konuda ne kadar şeref duysak azdır. Basın denilince günümüzde kimsenin yadsıyamayacağı bir gerçek var. Basın artık 4. güç değil. En önemli kuvvetlerden birisidir. Günümüzde gelişen teknoloji ve iletişimin hızlanması bilişim çağında yaşamamız hasebiyle en önemli varlık bilgidir. Bilginin kullanılması ve aktarılması doğru kullanılması gerçekten çok önemlidir. Basınında sivil toplum örgütlerinde çok önemli bir hale geldiği sadece idari kamuyu değil, karar alma süreçlerinde kamu yönetimini dahil olan sorumluluk üstlenen bir konuma geldiklerini görmekteyiz. Gazeteciler halk adına görev yapıyorlar. Vatandaşın aynı zamanda sesi kulağı gözüsünüz. Bu anlamda sorumluluğu ve hassasiyeti yüksek bir görevi yerine getiriyorsunuz”diye konuştu.

Milletvekili Erol:"Sosyal ve ekonomik şartların düzeltilmesi gerekiyor"

Elazığ yerel basınının sadece Elazığ'ı ilgilendirmediğini değinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, “Çoğu zaman ulusal televizyonlarında Elazığ'ımızın gazetelerinin haberlerini görebiliyoruz. Bütün basın emekçilerimizin çalışanlarımızın bu güzel gününü kutluyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu emekçi kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik şartların düzeltilmesi gerekiyor”ifadelerini kullandı.

Başkan Şerifoğulları:"Kurumlar ile toplum arasındaki iletişimi sağlıyorsunuz"

10 Ocak 1961 yılında çalışan gazetecilerin haklarının güvence altına alındığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Daha güzel yarınlar ve Elazığ için iyi ki varsınız. Çünkü sizler toplumun sesi olma gibi işlevi yürütüyorsunuz. Aynı zamanda çok şerefli ve kıymetli bir görevi icra ediyorsunuz. Kurumlar ile toplum arasındaki iletişimi sağlıyorsunuz. Sorumluluklarınızı sorunların üzerinde tutuyorsunuz. İlkeli, dürüst, adaletli ve kişisel haklara saygılı bir şekilde görevinizi yerinize getiriyorsunuz”şeklinde konuştu.