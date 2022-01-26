Elazığ'da 'çalışma ve motivasyon' konferansı düzenlendi

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediyesi ve Yeşil Yıldız Derneği tarafından belediye çalışanlarına yönelik 'çalışma ve motivasyon' konferansı düzenlendi.

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediyesinde ‘çalışma ve motivasyon' konferansı düzenledi. Konferansa Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'nın yanı sıra Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Dicle Üniversitesi öğretim görevlisi ve yazar Dr. İsmet Kaya ve Dr. Zakir Elçiçek ve belediye çalışanları katıldı.

Belde halkı için çalışmalara devam ettiklerini belirten Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "Sosyal belediyecilik konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Yıldız Derneği işbirliğinde yapmış olduğumuz 60 bine yakın kaynak ders kitabını hem beldemize hem ilimizin geneline hem de birçok çevre il ve ilçelere göndermek bize nasip oldu. Cumhurbaşkanımızın sokak hayvanları için yaptığı çağrıya duyarsız kalmayarak sokak hayvanları ile ilgili de çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın zamanda kendi atölyelerimizde sıfır atık malzemelerden yaptığımız kedi evlerimizi de beldemize ve ihtiyaç olan yerlere yerleştireceğiz” dedi.

Bu tür konferansların önemli olduğunun altını çizen Yeşil Yıldız Derneği Genel Başkanı Yahya Öger ise "Hep karanlığa küfreden bir topluluk haline geldik hiç kapımızın önünü silmedik ve süpürmedik. Oysa şunu net bilmek lazım ki kişi kendi kapısının önünü temizlerse mahalle temiz olur, kişi kendine dokunursa dünyaya dokunur kişi kendine yön verirse birçok noktada herkese yön verir. Bu konferansımız bunun için çok önemli" diye konuştu.