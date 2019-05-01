Elazığ'da cami ve türbeler "gül" gibi kokuyor

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte başta Elazığ'ın tarihi mahallesi Harput'ta bulunan cami ve türbeler olmak üzere tüm ibadethaneler gül suyu ile yıkanarak hazırlandı.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla camilerde genel temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ramazan ayı nedeniyle başta İzzetpaşa Camii, tarihi Harput mahallesinde bulunan Ulu Camii, Sara Hatun Camii, Arap Baba ile Fatih Ahmet Baba Türbeleri temizlendi. Daha sonra camilerdeki halılar, halı yıkama makinelerinin içine konulan gül suyuyla yıkadı. Ardından ekipler, tüm ibadethanelere gül suyu sıktı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tüm camilerde temizlik çalışmalarının başladığını aktaran Belediye Temizlik İşleri Müdürü Tevfik Sadak, “İlk olarak İzzetpaşa Camisinde temizlik çalışmamız başladı. Halıların yıkanması, cami tuvaletlerinin dezenfekte edilmesi ve ardından camilerin gülsuyu ile yıkanması gibi temizlik çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra tarihi Harput mahallesinde bulunan cami ve türbeleri temizledik. Tüm camilerimizde temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.