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Elazığ'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Elazığ’da Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107.

Elazığ'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon Şehitliği'nde resmi tören düzenlendi. Törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesinden sonra saygı atışı yapıldı. Daha sonra Garnizon, 15 Temmuz ve İcadiye şehitliklerinde kabir ziyareti gerçekleştirilerek karanfil bırakıldı. Aileler de şehitlerin kabirlerinde Kur'an-ı Kerim okudu.


Törene Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra, Garnizon Komutanlığı Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Belediye Başkan Vekili Sami Güzel, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

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