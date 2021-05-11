Elazığ'da çarpışan araçlar şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 5 yaralı

Elazığ'da çarpışan araçlar şarampole yuvarlandı, 2'si ağır toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LE 521 plakalı Renault Clio marka otomobil ile aynı istikamette seyir halindeki Y.M. idaresindeki 34 AAS 551 plakalı Dacia Stepway marka araç çarpıştı. Kazayla birlikte yoldan çıkan araçlar şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.