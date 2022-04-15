İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da çatı alev alev yandı

Elazığ’ da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Elazığ' da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.


Olay, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Çatı yangını cep telefonu ile bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.